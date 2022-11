Préventes aussi chez Prologue, à Tinlot

Le tout jeune vignoble "Prologue" à Seny (Tinlot), qui a commencé en 2020, lance lui aussi sa prévente de vin en invitant chacun à devenir "Prolover". Pour financer le développement du vignoble et construire un chai, Pol Hartog, Jérôme Hartog et Marc-Antoine Wautelet proposent depuis septembre une prévente des bouteilles de leur récolte 2023, disponibles en 2024. "Lancer un vignoble demande du temps et de lourds investissements. Le but est certes de lever des fonds pour développer notre projet mais aussi et surtout de créer autour de notre vin une communauté, on les appelle les “Prolovers”, des personnes qui veulent soutenir notre activité locale ou partager la passion du vin. On veut les impliquer dans notre aventure, les engager. C’est bien plus qu’acheter une bouteille", indique Marc-Antoine. Le trio, rejoint par Alexandre, a commencé par une parcelle d’un hectare, avec uniquement des pieds de vigne de cépage chardonnay, en vin tranquille. Ils en sont aujourd’hui à quatre hectares, pour une capacité de production de 20 000 bouteilles par an. À terme, ils aimeraient atteindre dix hectares. La croissance du projet passe notamment par le financement participatif. Trois formules sont proposées à 500 €, 1 000 € ou 3 000 € pour 3, 6 ou 18 bouteilles à recevoir pendant 8 ans. Rejoindre "la communauté" permettra aussi l’accès à des activités. "On n’a pas d’objectif chiffré sur ce financement participatif. Mais on est content du démarrage. Ça prend…" En attendant, le domaine sera présent ce samedi 19 novembre après-midi au 11e Salon du vin et de la gastronomie à la salle Saint-Séverin de Nandrin. Ils seront les régionaux de l’étape. "On n’aura pas de bouteille mais on expliquera notre projet."