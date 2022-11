Christine Guyot, bourgmestre de Tinlot: « Le rallye, uniquement dans les campagnes »

Plus qu’un réel débat, il s’agissait davantage d’un échange de points de vue, d’un partage de ressentis. Aucune décision officielle n’a en tout cas été prise. "On peut supposer qu’il y aura une future réunion avec l’ensemble des bourgmestres concernés, les organisateurs et les services de secours", précise Philippe Dubois, président de la zone de police du Condroz.

Si le point avait été ajouté à l’ordre du jour, c’est à l’initiative de la bourgmestre de Tinlot, Christine Guyot. "Il faut bien se rendre à l’évidence, et sans préjuger des résultats de l’enquête: quels que soient les efforts entrepris par le Motor Club de Huy en matière de sécurité, le risque zéro n’existera jamais en matière d’accident, nous précisait-elle ce vendredi. On ne pourra jamais empêcher par exemple des spectateurs de traverser la route entre le passage de deux voitures. Dès lors, je ne m’opposerai pas dans le futur au passage du rallye sur notre territoire, à condition que ce soit uniquement dans les campagnes. Plus question de traverser des zones habitées comme les villages de Ramelot et d’Abée." D’autres bourgmestres emboîteront-ils le pas ?