Le chef étoilé ambassadeur des Gets

Une histoire de famille

Christophe Pauly a commencé à se rendre à la station de ski des Gets avec ses parents quand il avait 9 ans, et maintenant, avec sa femme et son fils, il perpétue cette destination familiale. "Je suis passionné par la montagne, j’y vais très souvent. À force de rencontres et de contacts sur place, on m’a proposé d’en devenir un ambassadeur international." Alexis Bongard, directeur de l’office de tourisme de la station Les Gets, était -entre autres – à l’initiative de cette proposition. "Christophe passe environ dix semaines par an aux Gets. On s’est rencontré et on a eu un super-contact. Il m’a dit quel était son métier, je me suis dit que c’était intéressant. On avait émis quelques idées et je lui ai ensuite annoncé qu’il serait ambassadeur de notre station. On s’est dit qu’on monterait des petits projets ensemble."

Depuis plusieurs années, le chef tinlotois découvrait et appréciait les produits de la région. "Il y a un terroir qui est extraordinaire. Que ce soit au niveau de la cueillette, des producteurs, etc. Cet été, je suis allé récolter de la gentiane. Ça se mérite, il ne suffit pas de se baisser et la ramasser, il faut vraiment aller la chercher. Je faisais du VTT avec Alexis Bongard et j’ai vu qu’il y en avait une quantité énorme, j’y suis donc retourné le lendemain pour une récolte." Le chef a également rencontré Éric Jacquier, pêcheur bien connu du Lac Léman. "De toute façon, si on ne va pas pêcher avec lui une fois, il ne fournit pas", s’amuse Christophe Pauly.

Le chef Christophe Pauly décrit sa cuisine comme une cuisine très identitaire. "Je fais ce que j’ai envie de manger et ce que je suis. Donc indirectement ce qui m’inspire à la montagne se retrouve ici. Mon identité, ma personnalité, par rapport à ma vie, elle est un peu liée à la montagne, c’est pour cela qu’on la retrouve dans l’assiette."

Le plat "Le Goût de la Montagne", dont l’intitulé actuel est "Pêche du Leman par Éric Jacquier" – filet de perchette, crème crue, verveine -, est inspiré de ses différentes expériences autour des Gets. "La perche vient du Lac, donc le produit est top. L’inspiration du départ est venue d’une envie de travailler ce poisson. Je tenais à respecter ce terroir, c’est pour ça que je l’ai associé à la Gentiane récoltée cet été. J’en ai fait un gel, une infusion, que je sers avec de la perche et un peu de crème crue. Le but est de mettre le produit en avant. C’est le fruit de souvenirs de goûts. Je ne fais pas de la cuisine démonstrative. Quand on annonce de la perche, je veux que les gens se disent qu’ils la goûtent vraiment."

Mais le chef ne compte pas faire de la cuisine de montagne, comme il le dit si bien. "Je suis à Soheit-Tinlot !" Il s’agit donc de plats composés de produits qui sont en lien avec ses voyages au ski et dans ses environs. Et d’autres projets sont encore à venir, comme l’explique Alexis Bongard. "On va continuer ensemble, c’est le début d’une belle histoire."