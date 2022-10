Une « addiction » aux images pédopornographiques

La substitute a précisé que l’analyse du matériel du prévenu, de son GSM surtout, avait montré qu’il détenait "des milliers de photos et des dizaines de vidéos montrant des enfants dont certains très jeunes, parfois même des bébés" soigneusement rangées. Il consultait ce genre d’images plusieurs fois par jour, "c’était compulsif. L’expert dit de lui qu’il est immature, inhibé, angoissé et que le risque de récidive est moyen." Pour elle, il n’y a aucun doute quant à la prévention de diffusion, le rapport de l’organisme américain en atteste. Vu la gravité des faits, la longueur de la période infractionnelle, la personnalité du prévenu, son absence de remise en question réelle quant aux souffrances des victimes, elle a requis une peine d’1 an de prison (sans s’opposer néanmoins à un sursis probatoire) et une interdiction d’exercer des fonctions en lien avec des enfants.