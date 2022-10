Tinlot : Une balade contée pour faire frissonner la légende du D’zy (photos et vidéos)

Dès 18 h, les différents groupes de participants se sont lancés à la recherche de Paul à travers un chemin parsemé de rencontres plus ou moins bonnes. Une aventure palpitante qui se vivait à tous les âges. "C’est la troisième fois que nous organisons cet événement et à chaque fois le succès est au rendez-vous. Nous avons même dû refuser pas mal de monde, confie Manon Wathelet. Nous sommes très contents et l’ambiance est bonne. Les bénéfices récoltés durant la soirée nous permettent de nous aider à acheter du matériel pour notre ASBL ou à payer les assurances. Nous ne faisons pas payer de cotisations"

La soirée aura séduit. Les adultes, les enfants et les chiens évidemment qui ont pu profiter d’une promenade de 5 km à travers les bois. "Difficile de savoir qui s’est le plus amusé ce soir, rigole Fanny Chatelain, venue avec un groupe de balade de bergers australiens. C’était l’occasion ce soir de joindre l’utile à l’agréable en programmant une sortie pour les chiens mais aussi pour ceux qui sont venus avec leurs enfants." Un pari réussi. Et rond et rond petit potiron.