"Ça fait déjà un certain temps que le Comité des aînés existe, explique Audrey Sornin. Il a été lancé par le plan de cohésion sociale." Et ses membres proposent régulièrement des idées d’activités. "On se voit une fois par mois et je réfléchis à quoi faire, comment le faire aussi."

Et la dernière réunion du Comité des aînés a permis de faire naître ce nouveau projet autour des jeux. Qu’il espère fédérateur. "Nos ateliers tricot et couture touche entre dix et douze personnes. Et ça tourne bien." L’idée est donc de lancer un mercredi après-midi autour du jeu. Mais un après-midi que les membres du Comité des aînés espèrent intergénérationnel, "que les grands-parents y viennent avec leurs petits-enfants. On pourrait même imaginer aller chercher les enfants de l’accueil extra-scolaires… Mais ça, c’est en projet." L’idée étant de permettre aux Tinlotois intéressés, à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui ont envie d’être là de se retrouver au local intergénérationnel de la rue Malplaquaye autour de jeux. "On a un magnifique local. Autant y ramener de la vie."

Chacun peut amener ses jeux

Un membre du Comité des aînés sera présent, "il y aura une tournante parmi les membres du comité pour animer l’après-midi." Il y aura des jeux mis à disposition, mais chacun peut amener les siens aussi. Jeux de société, cartes, échecs, scrabble…: tout est possible. Et ce n’est pas nécessaire de s’inscrire: "c’est porte ouverte, même si l’idéal est que je sois au courant… Juste pour voir si cela prend." L’assistante de vie n’a d’ailleurs de cesse d’en parler autour d’elle et… d’envoyer un SMS à tous ceux qu’elle côtoie dans le cadre de son activité professionnelle. Afin d’attirer le plus de participants possible.

« Alors, on joue ? », les 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre de 14h à 16 h 30, au local intergénérationnel de la rue Malplaquaye 1 à Tinlot. Audrey Sornin 085/24 16 90.