Poulailler à Tinlot: le Conseil d’État donne raison à l’agriculteur

On s’en souvient: en octobre 2017, le projet avait d’abord reçu plusieurs avis favorables conditionnels, notamment de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM), du département de la ruralité et de la zone de secours Hemeco. Mais il avait aussi suscité une levée de boucliers de la part des riverains. Craignant notamment des nuisances olfactives et pointant du doigt l’intégration du bâtiment dans le paysage, ils avaient lancé une pétition.

Des arguments que Pol Hartog et son fils Jérôme, avaient tenté de contrecarrer, tout en introduisant un recours au Conseil d’État.

"Je suis très content de la décision qui vient d’être rendue, glisse l’ex-échevin. Ça prouve que des personnes ont encore certaines compétences en Belgique (sic). En réalité, j’étais persuadé qu’on obtiendrait gain de cause."

De là à dire que l’agriculteur envisage de réaliser son projet tel qu’imaginé il y a 5 ans, il y a un pas. "On se donne quelques mois de réflexion. Notamment parce que les prix des matériaux de construction ont flambé. De toute façon, ça ne serait pas le même projet", conclut Pol Hertog qui, depuis, s’est lancé dans l’aventure de la viticulture. La première récolte de son vignoble composé de 20 000 pieds est attendue en 2023.