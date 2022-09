Soixante facteurs du Condroz ont investi le nouveau centre de distribution de Tinlot (vidéo)

Première impression, une fois le sas d’entrée passé: une sensation de gigantisme renforcée par le fait qu’une partie de la superficie n’est pas occupée actuellement. L’endroit n’est en tout cas en rien comparable avec le bureau marchinois de la rue Joseph Wauters que nous avions visité il y a un mois.

Bientôt rejoints par les facteurs de Huy, Engis et Havelange

"Aujourd’hui, ce sont au total 70 employés qui travaillent sur le site, dont 60 agents distributeurs, détaille Jean-François Risack, responsable du centre de distribution. Ils assurent 41 tournées, dans neuf communes : Anthisnes, Clavier, Hamoir, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet, Tinlot. On peut dire que le centre n’est occupé qu’à 40%. Mais au cours du premier semestre de l’année 2023, les facteurs de Huy, qui préparent leurs tournées à Villers-le-Bouillet, Engis et Havelange/Somme-Leuze, en province de Namur, vont nous rejoindre. Ce seront alors 70 tournées qui seront préparées ici. 75% de l’espace sera occupé."

Si bpost a investi plusieurs millions d’euros à Tinlot (l’entreprise publique ne souhaite pas communiquer le montant), c’est aussi en raison de l’évolution de sa principale mission.

"Nous avons de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis, poursuit le responsable. Certains sont parfois assez volumineux. Comme ceux contenant par exemple des radiateurs, des piscines, des toboggans, ou un gros stock de papier wc (sourire). Ce sont des cas vécus. Bpost se transforme en un acteur de logistique d’e-commerce. Il nous fallait plus de place pour accueillir nos activités."

Surtout lors de la période de fin d’année marquée par un boost des commandes en ligne. "En réalité, ça commence avec le Black Friday, et ça se poursuit avec la Saint-Nicolas, la Noël, et les soldes jusqu’en janvier, précise Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. Finalement, c’est donc une très bonne chose que nos agents aient investi ce nouveau bâtiment à cette période de l’année."

Des agents qui, avant le déménagement, craignaient de perdre en convivialité en intégrant une plus grande structure. Qu’en est-il aujourd’hui ? "Personnellement, je trouve que c’est le top, juge Benoît Claassen, postier depuis 2 ans. L’ambiance est meilleure, la cohésion est renforcée. Nous avons également plus de chefs sous la main qui peuvent nous aiguiller en cas de soucis."

« Un bureau nickel mais 1 h 08 de trajet en plus par jour »

Un enthousiasme que tempère Michaël Wery, facteur depuis 30 ans. "Les quinze premiers jours ont été très tendus, estime-t-il. Mais l’ambiance s’est améliorée. Nous n’avons toutefois plus le temps d’échanger avec les collègues. Personnellement, j’ai 34 minutes de trajet en plus pour effectuer ma tournée à Marchin. Comme je distribue les journaux et le courrier, ça fait plus d’une heure par jour de différence. Mais bon, je reconnais que notre bureau est nickel." Jean-François Risack ajoute: "Il a été pensé avec les factrices et facteurs. Ils ont été impliqués dans le processus et ont, notamment, pu apporter leur expertise pour le placement de leur poste de travail et l’aménagement des zones d’activités collectives."

Ce bâtiment, qui compte deux quais de chargement, comporte aussi une cafétéria d’environ 120 m2 ainsi que plusieurs salles de réunion. À l’extérieur, on retrouve deux vastes parkings d’une centaine de places chacun, ainsi qu’une spacieuse zone de carwash. "Les agents doivent nettoyer leur camionnette de livraison une fois tous les quinze jours", rappelle le responsable.

Bâtiment à faible consommation d’énergie

Ce lavage, il s’effectue avec l’eau de pluie. "La durabilité est un des aspects importants de la stratégie de l’entreprise, poursuit Laura Cerrada Crespo. Ce nouveau bâtiment est une construction à faible consommation d’énergie. Il est équipé d’un système moderne de purification et d’élimination de l’air et d’un éclairage led durable. Toute l’infrastructure est prête pour permettre l’installation de panneaux photovoltaïques dans un futur proche. Bpost investit aussi fortement dans l’écologisation de sa flotte. C’est pourquoi tous les parkings sont équipés pour accueillir des bornes de recharge afin de faciliter, d’ici quelques années, le passage à une flotte entièrement verte."