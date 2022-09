Le bus Express 20 bondé à Tinlot, Nandrin et Neupré mais le TEC réfléchit à une solution

Il était plutôt furax, le Tinlotois Claude Hallet, hier jeudi. Le matin, il quitte son domicile de Seny pour amener son épouse à l’arrêt de bus, à Tinlot, qui l’emmènera à son travail au CHU de Liège. La ligne de l’Express 20, qui relie à Marloie à Liège, ils la connaissent tous deux. Mais là, elle est surchargée. Et encore plus depuis que les étudiants du supérieur ont repris le chemin des hautes écoles et université de Liège. "C’est surtout à 7h mais aussi à 17h, explique-t-il. Le bus est bondé à Tinlot, complet à Nandrin. Et aujourd’hui, le chauffeur n’a pas su charger une vingtaine de personnes à Neupré." Et ce n’est pas la première fois. Quelques fois, il ne s’arrête même pas. Le Tinlotois a écrit au TEC, a écrit à des politiques de la région pour se plaindre de la situation mais sans réponse de personne.