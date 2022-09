Un stage de conduite à gagner pour les jeunes conducteurs de Soheit-Tinlot

Cette initiative est aussi porteuse de sens lorsqu’on sait que les accidents de la route sont chez nous la principale cause de mortalité chez les jeunes hommes de 20 à 24 ans, et une cause de mortalité importante des jeunes femmes du même âge.

En Wallonie entre 2015 et 2019, les jeunes de 18 à 24 ans représentaient 16% de l’ensemble des tués sur les routes du sud de pays, et 21% des automobilistes grièvement blessés.

"Potentiellement, ce sont 62 jeunes soheit-tinlotois qui peuvent s’inscrire à ce concours. Nous aurions voulu les contacter personnellement pour les inciter à tenter leur chance, mais le RGPD ne nous permet pas d’obtenir le listing. Nous utilisons différents canaux pour faire la pub de ce concours."

Pour participer au concours, il est impératif de s’inscrire avant le 9 septembre à l’adresse lamerpascal@hotmail.com. Le tirage au sort est prévu ce dimanche à 13h