Vers un lifting de la place de Fraiture

La place de Fraiture présentera-t-elle un nouveau visage d’ici un an et demi à deux ans? C’est la volonté de la majorité TP qui a présenté ce jeudi soir en séance du conseil communal un avant-projet. Celui-ci va être envoyé à la Région wallonne dans le cadre du programme "Cœur de Village". Pour rappel, au printemps dernier, le gouvernement wallon a décidé d’aider les communes de moins de 12000 habitants en débloquant une enveloppe de 35 millions€ portant sur l’aménagement de bâtiments ou d’espaces publics polyvalents, tout en offrant plus de sécurité et un meilleur cadre de vie aux usagers.