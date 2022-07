427 000 € pour l’intermodalité dans la commune

Via le Plan d’Investissement Wallonie-Cyclable (PIWACI), la Commune pourrait bénéficier de 150 000 € pour refaire le marquage au sol du réseau cyclable. La rue en Cherave à Ramelot, la rue de Villers et la rue Arbre de la Liberté à Scry seront concernées par une réfection de voirie dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) et du Plan d’investissement Mobilité Active et Intermodalité (PIMACI). Cela représente un budget conjoint de 427 000 €."On doit rendre les fiches-projet en août, explique la bourgmestre tinlotoise, Christine Guyot.Le cabinet nous valide ou pas d’ici la fin de l’année puis il faudra lancer les marchés. C’est difficile de donner des délais d’exécution avec les études et la pénurie de matériaux que nous connaissons."

Une placette conviviale à Ramelot et Scry

Du point de vue des aménagements, la Commune souhaite construire des zones de rencontre devant les églises de Ramelot et Scry."La place de Scry pourrait être équipée de bancs et d’un parking PMR mais ce sera le rôle du bureau d’études de déterminer les aménagements dans le détail",explique Isabelle Leroy, responsable du service urbanisme.

La bourgmestre relèvera quant à elle l’intervention de citoyens scrytois retenus en juin dans le cadre du budget participatif. Ceux-ci souhaitent par exemple définir les emplacements de parking par du marquage au sol."Pour l’instant, le stationnement est anarchique. Les citoyens voudraient au moins remédier à ça. Ils envisagent de rentrer annuellement un budget participatif mais avec le subside PIMACI, on pourra peut-être accélérer les choses. L’important est de se coordonner", complète Christine Guyot.

La rue du Tige à Scry sera quant à elle concernée par un projet de rue cyclable pour limiter la vitesse des voitures et empêcher le trafic de transit."Pour éviter les paiements de taxes, beaucoup de gros convois coupent le village et traversent cette rue", appuie enfin la responsable urbanistique.