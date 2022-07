Des camps scouts vandalisés et volés à Tinlot: la police interpellée

Et la situation a empiré ces derniers jours dans le camp des scouts flamands installés sur les terrains de foot de Fraiture, avec leurs tentes et 70 enfants. Ils ont prévenu la bourgmestre. "Le responsable m’a contacté, explique Christine Guyot. Chaque nuit, quatre jeunes en voitures débarquent sur le site, les canardent d’œufs, lancent des pétards et volent des boissons de leur camionnette frigo. J’ai donc averti la police."

La zone de police du Condroz va intensifier les patrouilles de nuit et recherche activement ces personnes qui sévissent entre 1h et 5h du matin. Elle lance un appel: les personnes témoins de faits ou porteuses d’informations (plaque d’immatriculation, signalement…) peuvent contacter le 101.

« C’est la première fois que de tels faits se déroulent dans des camps scouts à Tinlot, précise la bourgmestre. C’est tout à fait inadmissible. Et ces agissements impliquent un sentiment d’insécurité chez les jeunes animés. »