La dernière fois que l’église a résonné des sermons du prêtre, c’était il y a deux ans et demi. Depuis, la détérioration du bâti fait son œuvre. Le bâtiment érigé au XVIe siècle se tient toujours fièrement debout malgré les affres du temps, mais les cicatrices se montrent de plus en plus nombreuses et les blessures fragilisent la pierre. En attendant une décision du conseil communal de Tinlot, des membres de la fabrique d’église et des paroissiens retroussaient, ce samedi, leurs manches et enfilaient des gants afin de limiter les dégâts, tant qu’ils le peuvent encore.

" Nous sommes en attente d’un budget pour lancer les travaux, explique Charles-Hubert Denoël. On se rassemble, à plusieurs, paroissiens et villageois, et on déblaie les restes. Notamment l’échafaudage qui a pourri et qui menace de s’effondrer."

Cette réhabilitation prend tout son sens dans le chef de ceux qui s’attellent à remettre sur pied l’édifice religieux, comme l’explique, outil à la main, Charles-Hubert Denoël: "Nous souhaitons redonner vie au cœur du village. Si l’église pouvait être restaurée, cela referait le lien avec le Prieuré Saint-Antoine et la place du village qui accueille régulièrement des festivités."

Mais plus la décision des travaux reste en stand-by au niveau des autorités, "moins l’église sera réparable" , ajoute Charles-Hubert Denoël, avant de conclure "Il faut faire bouger les choses. J’espère que cela viendra du village et des paroissiens."

En attendant, l’église a donc eu droit à son nettoyage annuel. L’ancien échafaudage pourri est en partie démantelé. Les plantes sauvages poussant entre les joints ont été arrachées. L’édifice retrouve ainsi un aspect plus engageant, même si la masse de travaux pour le rendre à nouveau accessible aux paroissiens est énorme et…urgente.