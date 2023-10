Thibault Ziemons, la bonne surprise du chef à Wanze/Bas-Oha (D3 ACFF B): "J'ai fait ce que j'ai pu contre Sprimont"

Un succès mérité selon lui. "Oui, je pense, assure-t-il. On a eu du mal pour commencer, mais on s’est battu pour sortir un match référence sur le plan mental. On a eu une grosse discussion pendant la semaine et cela a porté ses fruits. On a été bien plus libéré sur le plan mental pour affronter cette équipe. Et on a eu le brin de chance qu’il fallait. On a su faire le gros dos en fin de match pour l’emporter. Là, maintenant, on sait qu’on peut le faire."

En jouant de la sorte, Wanze/Bas-Oha ne doit jamais être concerné par le maintien. Les Sucriers reçoivent Meix-devant-Virton dimanche prochain.