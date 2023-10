Face à Verlaine, Quentin Colson a non seulement inscrit le but égalisateur mais il a aussi impressionné dans une position qu’on ne lui connaissait pas. "Cela fait quelques matchs que le coach aime bien me mettre en soutien d’attaque. C’est une place que j’apprécie. On sait que je fais du bien avec mon jeu de tête. On a eu la chance ce dimanche de s’en sortir avec un but à la dernière minute. Il est vrai que j’aime bien aussi de jouer devant mais ce rôle ne me dérange pas" dit-il.

L’offensif des Rats soulignait aussi l’importance du corps arbitral.

"Pour moi, à la pause, on doit rentrer aux vestiaires avec plus qu’un but d’écart. Il faudra revoir les images mais je pense qu’on se fait un peu avoir par la suite. Sur le penalty, l’arbitre, avant le coup franc, nous explique comment protéger le visage et il siffle peno alors qu’on a la main devant le visage. Donner une carte jaune, synonyme de rouge à Masset pour ce genre de faute? Alors, il aurait pu en donner 50 des jaunes. On sait que Verlaine a des individualités et on est resté solide."

Et quand on lui dit qu’il s’est fondu très vite dans le moule hamoirien, l’ex-Aqualien répond tout de go:

"Malgré le déficit des points, le groupe vit bien et je ne suis pas certain que dans les autres équipes, il y a une telle ambiance, commente Quentin Colson. Il faut encore faire 10 à 15% en plus pour gagner les matchs. On ne s’affole pas car on sait qu’il ne faudra nécessairement pas 40 points pour se sauver. On se rend compte depuis un petit temps qu’on ne jouera pas le tour final et qu’il faudra laisser trois équipes derrière."

À la question de savoir s’il a un objectif personnel au niveau des buts inscrits, la réponse est instantanée: "Bien sûr, mais je le garde pour moi et on en reparle fin d’année…"

Rendez-vous est pris!