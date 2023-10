Mylan Kotchkarov (Stockay, D2 ACFF) a disputé ses premières minutes de la saison face à La Calamine: "J’ai trop forcé les courses"

Compliqué, d’autant que l’équipe de Manu Valoir ne cesse de réaliser de bonnes prestations, à l’image de sa dernière victoire contre La Calamine. Une rencontre durant laquelle le joueur de 23 ans a pu disputer ses premières minutes de la saison. "Ça me fait un bien fou car j’ai faim de football. Il y a deux semaines, j’étais déjà repris à Tournai et je savais que ma chance aller tomber rapidement. Face à La Calamine, je ne suis pas monté à ma place (NDLR: il a joué défenseur gauche, au lieu de défenseur central) mais ce n’est pas grave. Dans ma situation, l’important est d’engranger le plus de minutes possible."

"En P3, c’est un autre monde"

C’est aussi pour cette raison que l’ancien élément de Zulte Waregem a accepté, sans broncher, d’évoluer avec la P3 du club, le 30 septembre dernier face à La Clavinoise. "Quand on me l’a proposé, j’ai tout de suite dit oui. Je m’en fiche du niveau, tant que je joue c’est le principal. J’avais besoin d’avoir des minutes de temps de jeu et ce fut le cas. En plus, c’était sur le synthétique d’Engis donc je ne prenais aucun risque. Bien évidemment, ce n’est pas le même monde que la D2 ACFF mais je me suis bien amusé et cela m’a fait du bien, raconte l’intéressé avant de revenir sur sa blessure. J’ai trop forcé mes courses durant l’été. J’allais courir tout le temps avec de belles montées et descentes. Maintenant, j’en paye les pots cassés. Ça m’apprendra pour le futur (rires)."

De retour, le défenseur espère en avoir terminé avec les pépins physiques. "La saison dernière, j’avais très mal débuté le championnat avant de tout jouer. Je sais de quoi je suis capable et je prends ces premières minutes comme un tout nouveau départ" note Mylan Kotchkarov déjà tourné vers l’Union St-Gilloise B.