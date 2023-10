Kevin Alonzo Rodrigues aime toucher plus de ballons à Verlaine, en D2 ACFF

De là à dire que le gardien hamoirien Rausin savait où le médian verlainois allait tirer son penalty à 1-0 en faveur des locaux, il y a un pas que même le gardien des Rats n’a pas voulu franchir tout comme l’ex-Niçois lui-même. "Ils m’ont un peu déstabilisé avant le tir et je voulais tirer à ma droite mais, au dernier moment, je change de côté. Il n’a pas été bien tiré. Heureusement, on a vite mené 1-2 et le plus frustrant pour nous est ce but encaissé dans les arrêts de jeu", peste le Verlainois.

À propos de sa prestation nettement meilleure dans les 45 premières minutes, le feu follet des Verts explique: "Le coach m’a dit que je revenais un peu bas pour toucher le ballon alors que je devais rester à côté de Louis Jamar et en seconde période, il m’a demandé de rester à côté de lui. J’ai touché moins de ballons. Cela devenait donc compliqué pour moi de plus me montrer."

À propos de l’adversaire de ce dimanche, il souligne: "Hamoir forme un bon groupe et on sait qu’il est difficile de venir s’imposer ici sur leurs terres. Vu que Hamoir a été réduit à dix unités, on doit gagner ce match mais ils ont su afficher ce mental de jusqu’au-boutisme. C’est déjà le troisième partage et cela trotte inévitablement dans la tête. Cela complique la suite mais on a le groupe et les qualités pour repartir de l’avant."

À voir donc dimanche face à Acren où la défaite sera interdite.