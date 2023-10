Hannut encaisse beaucoup trop en P1: "Je ne suis pas inquiet pour la cause"

Mais le gros problème hannutois, c'est le goal-average. "C'est frustrant de voir ce que l'on encaisse. La moyenne est de deux buts par rencontre. En tant que défenseur central, je trouve cela énorme. J'ai connu une période pareille à Waremme quand on avait Cossalter et Ribeaucourt en attaque. Et comme à Waremme, on joue de manière offensive. De manière un peu trop naïve peut-être. Parce que le Top 5 est parfaitement envisageable si notre onze de départ ne changeait pas tous les week-ends. Ce dimanche, par exemple, on a dû sacrifier le tempérament offensif de Lionel Loyaerts en le faisant évoluer comme médian défensif."