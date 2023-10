Football (P2A) - Lemi Saglam, une jeune pousse bien stabilisée à Verlaine B: "Mais je dois encore améliorer mon volume de jeu"

Le moins que l’on puisse écrire est que les Taureaux ont eu le nez fin en engageant un jeune élément, talentueux et promis à un bel avenir footballistique. "Je dois encore améliorer mon volume de jeu, analyse cet étudiant. Et dans les courses, je dois aussi apporter plus offensivement. Heureusement, j’ai un bon bagage technique qui m’aide à me débarrasser rapidement du cuir. Car, en P2, les duels sont costauds."

Évidemment, mais il faut laisser le temps au temps. Titulaire lors de chaque rencontre, notre Sérésien n’a pas fini de surprendre plus d’un adversaire. Comme son équipe, d’ailleurs, qui propose du beau jeu. Sans toutefois récolter les fruits de son travail. "Il nous manque en effet ce petit truc pour faire la différence, conclut-il. L’équipe est jeune. Mais elle est à l’écoute d’un coach qui prône le beau jeu. Ça va payer…