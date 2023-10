Football (P2A): Di Miceli en mode Super Mario avec Jehay: "À onze, je ne suis pas sûr que Faimes serait reparti avec quelque chose"

Les chocs de P2A offrent de beaux duels dans plusieurs zones du terrain. Celui entre Jehay et Faimes n’a donc pas dérogé à la règle. Particularité de celui-ci, ces affrontements pour le gain du cuir étaient souvent déséquilibrés dans la taille des joueurs. Leva s’est ainsi coltiné le grand Junior Frantim tout le match tandis que De Castris et Papalino ont longtemps peiné à tenir le colosse Junior Lokola. Autre opposition de styles, celle entre Mario Di Miceli et Gauthier Simon. Malgré une vingtaine de centimètres rendus à son opposant, le plus petit des deux a donné du fil à retordre au plus grand. L’attaquant jehaytois a même échappé par deux fois à la vigilance du capitaine faimois. "C’était un peu un match dans le match. Il y avait un grand respect mutuel. Nous nous sommes d’ailleurs félicités l’un et l’autre au coup de sifflet final ", explique Di Miceli.