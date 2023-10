Football (P2) - "Les joueurs se voient plus beaux que ce qu'ils ne sont": Patrick Tamburrini, le coach d'Amay, fulmine

Et celui qui mène depuis quatre semaines aux destinées du cercle de la Gravière d’appuyer sur ce qui fait mal. "Le noyau manque de tout et les joueurs se voient plus beaux que ce qu’ils sont. Entre les bonnes intentions affichées dans le vestiaire et le terrain, le fossé est énorme. Zéro sur douze depuis mon arrivée, ce n’est guère glorieux et je ne vois pas comment on va s’en sortir avec cette mentalité et ces carences."