Football - Jonathan Bosman, l’expérience défensive en plus à Braives en P2A

Leur assise défensive contribue aussi largement à cette belle tenue avec seulement quatre buts encaissés. En effet, la charnière arrière centrale composée de Robin Demaerschalk et de Jonathan Bosman relève du niveau national. "De plus, j’ai des excellents rapports avec Robin sur et en dehors du terrain. Nous sommes très complémentaires. La reconversion défensive de l’équipe est importante aussi", atteste le second cité qui a joué, entre autres, trois saisons au RFC Liégeois et quatre à Durbuy, toujours à l’échelon national. "J’ai arrêté le football à 27 ans suite à la naissance de mon enfant, poursuit le Thisnois. J’avais repris sous la demande de Yannick Pauletti. Nous sommes seulement deux joueurs, Fernandez et moi, rescapés de la saison dernière. Malgré le départ de Yannick, j’ai voulu respecter mes engagements. Au début, ce fut un peu difficile. Le choc des générations des entraîneurs (NDLR: Pauletti puis Segatto) était bien marqué. Mais bon, pour l’instant, nous sommes dans une bonne spirale. Nous sommes en train de montrer ce que nous avions envisagé au départ de la compétition."