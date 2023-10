Football (D2 ACFF) - Florent Marly, une paternité pas forcément récompensée: "Si on rejoue cent fois le match, on le gagne à tous les coups"

Finalement devenu papa lundi passé, le joueur de 28 ans a repris son rôle dès dimanche pour le déplacement à Rebecq. "Dans le car, oui, j’ai parlé avec ma femme pour prendre des nouvelles. Mais une fois dans le vestiaire, j’ai su faire la part des choses, explique-t-il. Sur le terrain, je suis à fond dans le match, je n’ai pas forcément pensé à la maison ou à ma fille."

Et même s’il est à créditer d’une bonne prestation (NDLR: il a d’ailleurs reçu un point au jeu de notre équipe-type), il a dû se retourner à deux reprises, ne pouvant que constater la défaite des siens. "Forcément, je suis déçu car il n’y a rien à dire que le score est de 1-4 à la mi-temps, peste Florent Marly. Malheureusement, ça n’a pas voulu rentrer, c’est comme ça… On a fait un bon match, on a proposé du beau jeu. Mais nous avons peut-être été un peu trop sûrs de nous. A 1-1, on s’est dit qu’on allait pousser et on se fait punir sur une petite erreur. Ce sont clairement des points bêtement perdus. Ce n’est pas Rebecq qui a gagné le match mais bien nous qui l’avons perdu car on doit pouvoir tuer le match. Je peux même dire que si on rejoue cent fois cette rencontre, on la gagne à tous les coups. "

Mais c’est finalement avec une défaite dans leurs valises que les Verts sont revenus de Rebecq. Et ils ont vu, par la même occasion, le podium quelque peu s’échapper mais aussi leur statut de meilleure équipe huy-waremmienne être chipé par Stockay.