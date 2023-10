Deuxième but de la saison pour "Saï Saï" Nzoïgba à l'Union Hutoise (D3 ACFF B): "Cette saison, je suis libéré"

"Normalement, je ne devais pas débuter la rencontre. Le coach est venu me trouver deux minutes avant le match (NDLR : face à Habay-la-Neuve) pour me dire que j’étais titulaire." Le hasard fait visiblement bien les choses pour "Saï Saï" Nzoïgba. Le médian de l’Union Hutoise a profité de l’absence de Curtis Kabeya pour faire son apparition dans les onze, pour la cinquième fois de la saison. "Je suis en forme depuis le début du championnat et Pascal Bairamjan me donne énormément de confiance."