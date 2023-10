Amaury Docquier (Geer, P1): "On veut gagner toutes les tranches"

"C’est très frustrant de perdre ainsi, maugréait celui qui avait débuté sur le banc suite à un petit souci au genou durant la semaine écoulée. On a eu tellement d’occasions déjà en première mi-temps, dont un penalty, mais il ne faut en vouloir à personne. Pourtant, on travaille la finition aux entraînements où cela rentre mais, lors des matchs, c’est nettement moins vrai donc le fait de perdre des points devait arriver. Le plus râlant c’est que ce soit ici à Beaufays qui, du coup, passe devant nous au classement."

Vainqueur de la première tranche, est-ce qu’inconsciemment, Geer se serait un peu relâché?

"Alors là, pas du tout, nous rétorquait sans hésitation le très éphémère professionnel du F.C. Wiltz. Notre premier objectif a certes été atteint mais on veut gagner toutes les tranches et donc être champion! Ce n’était pas non plus une rencontre capitale mais il sera important de ne pas perdre confiance en nous malgré ce revers et de repartir sur de bonnes bases avec les trois prochaines rencontres à domicile qui arrivent."

"Un début de saison mitigé"

Parlant brièvement de lui, Amaury admettait: "Je vis un début de saison mitigé. Je ne suis plus autant décisif devant les buts mais j’essaie d’apporter à l’équipe. Je ne vise aucun objectif personnel. L’important, c’est le collectif. Le groupe vit très bien. Les nouveaux se sont rapidement intégrés. L’entente est excellente en match, aux entraînements et même en dehors car nous nous voyons aussi en d’autres circonstances que le foot." Une recette qui fonctionne.