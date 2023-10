Volley-ball (Ligue A): Waremme Volley s’offre un premier succès à Menen

Les Bleus ont pris la mesure, et avec la manière, des Flandriens de Menen qui étaient sur deux victoires de rang. "Je ne peux que féliciter tous mes joueurs, souligne de suite Fred Servotte . Ils ont été d’entrée très appliqués et très impliqués. Tous ceux qui sont montés au jeu on fait le travail demandé et cela a payé. Quand tu as douze joueurs déterminés face au leader qui a tout de même battu Roulers, et que tu es soutenu par des supporters waremmiens qui ont fait ce long déplacement, tu es très heureux."

Comme lors des deux premières rencontres, Waremme faisait jeu égal avec les Flandriens (6-6, 9-10) avant d’aligner six points consécutifs obligeant le coach local à prendre son deuxième temps mort pour stopper l’hémorragie. En vain. Les Wawas restaient concentrés pour mener 11-19 et prendre le gain de ce set à 14-21.

Évidemment, la seconde manche allait être plus compliquée non pas que Waremme faiblissait mais Menen répliquait de la même manière. Les Noirs plus conquérants avec une grosse pression en attaque prenaient la direction du jeu pour égaliser à un set partout (25-19). "Le troisième set a été le tournant de la rencontre, explique le T1 . On se tient tout le temps jusqu’à 20 partout. Il y a le changement avec la montée de Perin pour Abinet qui s’est avérée décisive."

De fait, et malgré une erreur au service, avec trois attaques payantes et aussi un contre de Baetens, l’attaquant Wawa et les siens empochaient le set 23-25.

Si la nervosité était palpable chez les Flandriens, les Hesbignons restaient, eux, sereins tout au long de la quatrième et dernière manche que Baetens clôturait sur un ace à 17-25 pour offrir à ses couleurs cette première victoire en Ligue A.

Arbitres: Schoenmakers – Bronchart

Sets: 1-3: 14/25 25/19 23/25 17/25

DESCOPAN VOLLEY-TEAM MENEN : Peric, Vandecaye, Dukic, De Vleeschauwer, Ocket, Van De Velde + Van Hoyweghers, Stuer, Perizic, Bille, Vanneste, Verhamme

WAREMME VOLLEY : Klinkenkerg, Van Loon, Cosemans, Baetens, Fafchamps, Abinet + Cocchini, Perin, Van Looveren B., Laenen, Lechien, Van Looveren T., Vandooren