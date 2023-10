Dans la douleur les Couthinois prennent les devants et s’imposent au caractère. "Pourtant nous étions menés au score, souligne Geoffrey Verlaine. On a profité du jeu lent en face pour embrayer et passer la seconde vitesse. Le travail physique porte enfin ses fruits."

Buts : Traoré (1-0, 43e), Serano (1-1, 44e), Gilson (1-2, 60e), Traoré (2-2, 75e), Pasquiers R. (3-2, 87e).

Limont 7 - Strée B 2

Sans Olivier Sondron, l’homme en forme, les Stratois ont subi l’armada limontoise dès les premiers instants, ainsi que les derniers.

Buts : Demoulling (2), François, Bouazza, Reuchamps, Lebrun Bernard pour Limont. D’Andrea et Hendrickx pour Strée B.

Fraiture Sports 2 - Faimes B 2

Les Faimois ont été chercher ce nul au bout d’un long suspens, malgré leur domination évidente. "On rate beaucoup d’occasions, indique Raphaël Mathieu. On s’est tiré une balle dans le pied… Je suis déçu de la réaction. On devait gagner cette rencontre."

Du côté fraiturois, on fait la fête de Belgique jusqu’en Espagne avec la retransmission exceptionnelle reçue par Sébastien Baucamp. "Je suis fier du groupe, sourit Olivier Otte, dans le costume de T1 le temps d’une rencontre. On aurait mérité ces trois points. Nous étions de vrais guerriers. Le temps additionnel ajouté m’a paru très long, même trop long..."

Buts : Minette (0-1, 62e), Reclaire (1-1, 18e), Izquierdo (2-1, 58e), Rihon (2-2, 92e).

Modave 1 - Lensois B 3

En prestant piétrement, les Modaviens s’inclinent dans la douleur. "Je prends vraiment mal cette contre-performance des joueurs, peste Yannick Buron. Nous n’étions pas efficace et c’était tout bonnement mauvais."

Pour les Patronnés, hormis une première mi-temps difficile, le reste s’est déroulé dans leur sens. "On a gagné la bataille du milieu de terrain, complète Michaël Tombal. Notre seconde période était vraiment top, excepté les dix dernières minutes."

Buts : Boccar (1-0, 10e), Cattelain (1-1, 60e), Stréber (1-2, 88e), Sy (1-3, 90e).

La Clavinoise 2 - Vaux-Borset 2

Encore un partage pour Vaux-Borset. "Nous avons joué uniquement quinze minutes sur toute la rencontre, souffle Fred Bellucci. On n’a pas été capables de faire le jeu, ni d’accélérer. Clavier a joué pour son amour propre, ce que nous n’avons su faire."

Pour la bande à Grilo, c’est un score logique. "Cela aurait pu basculer dans les deux sens. On prêche encore dans de mauvais gestes, mais ce point est intéressant. C’est le chrnoqiue d’un point annoncé."

Buts : Leprince (1-0, 13e), Heer (1-1, 18e), Gretry (1-2, 23e), Brisbois R. (2-2, 60e).