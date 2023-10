INSOLITE | Sébastien Baucamp assiste au match entre Fraiture et Faimes B (P4A) depuis l’Espagne: "Encore plus stressant qu’au bord du terrain"

C’est ainsi que son papa a filmé l’entièreté de la rencontre, qui s’est terminée sur un score positif pour les Fraiturois, et ce partage 2-2 décroché contre Faimes B alors qu’ils ont évolué durant septante minutes en infériorité numérique. "Mon papa n’y connaît rien au football mais il m’a permis de vivre le match en direct via Messenger, poursuit Sébastien Baucamp. Et je peux vous dire que c’est encore plus stressant que de vivre le match depuis le bord du terrain. On ne voit pas très bien et on entend tous les commentaires des supporters. Les goals ? Oui, je les ai fêtés en buvant une bière (rires). Les gens aux alentours se demandaient ce qu’il se passait. "

De retour de la péninsule ibérique d’ici quelques jours, Sébastien Baucamp pourra par contre voir son équipe évoluer de ses propres yeux dimanche prochain pour le match important face à Modave. Avec un autre résultat positif à la clé ?