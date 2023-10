Hannut n'a joué qu'une période face à Aubel, en P1

Après les citrons, Jofray Hella provoque la réaction des siens en passant à une défense à trois, tout en étoffant l'entrejeu. Cela porte ses fruits, mais des espaces se créent. Le très remuant Lenaerts prend la défense de vitesse et se présente devant Botterman qui s'interpose magnifiquement. Rebelote deux minutes plus tard avec les mêmes acteurs. Mais le portier hannutois est solide et garde son équipe dans le match. Aubel vient de louper par deux fois la balle du knockout. Ce qui provoque un peu d'énervement dans le chef des visiteurs. Les locaux en profitent. C'est le jeune Louis, très combatif, qui se charge de réduire le score en mettant à ras de terre hors de portée de Beckers. Il reste un peu plus d'un quart d'heure et Aubel va devoir faire le gros dos. Hannut manque l'égalisation en toute fin de rencontre lorsqu'à la suite d'un corner, Dokens, au petit rectangle, reprend à côté.

Encore un coup d'arrêt pour Hannut qui aurait pu recoller au wagon de tête. Au lieu de cela, c'est Aubel qui en profite en remportant méritoirement les trois points.

Arbitre: Hicham Dridelli

Cartes jaunes : Louis; Akdim, Willem, Niro

Buts: Lenaerts (0-2, 5e et 39e), Louis (1-2, 73e)

HANNUT : Botterman, Javaux, Ledure (84e Drèze), Dokens, Adrovic (72e Loyaerts A.), Loyaerts L., Magnetico L. (46e Leloux), Magnetico M., Jamart (46e Fraccari), Geuns, Louis

AUBEL: Beckers, Charef, Niro, Spits, Willem, Remacle, Akdim, Ameur, Crisigiovanni (86e Kerff), Temsamani (62e Ernst), Lenaerts (76e Scheffer