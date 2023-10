Futsal - Ligue (D3C): Nouvelle défaite d’un but pour Marseille Wanze, cette fois à Florennes

À force, ça va devenir un classique. Peut-être même une expression du langage futsallistique lorsqu’une équipe s’incline d’un but. Une nouvelle fois, la troisième de rang, les Wanzois ont perdu d’un petit but d’écart. "Cela devient vraiment pénible et usant. D’autant plus que nous menons plusieurs fois par match, pestait Axel Delhalle. Encore ce vendredi, c’était 0-3 pour nous. Après la pause nous avons encore été devant au score à deux ou trois reprises."