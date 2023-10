Futsal - Ligue (D1): Flémalle galvaude mais gagne le derby face à Grâce-Hollogne

Invaincue depuis le début de saison, la bande à Kevin Ribeaucourt se déplaçait chez un adversaire toujours battu. De quoi donner confiance. Peut-être même un peu trop. "Nous ne les avons absolument pas pris de haut, tempère d’emblée Vincent Creppe. Mais on ne réalise vraiment pas notre meilleur match. "

Avec un but rapide de Thomas Cloes, le scénario semblait pourtant écrit d’entrée. "Ensuite, nous avons beaucoup trop galvaudé. Nous avons peut-être cru que c’était facile et on a fini par se faire peur. L’adversaire s’est rapproché de nos cages et a même touché les montants" détaillait le mentor mosan.

Les siens vont néanmoins avoir le goût de doubler la mise juste avant le probable tournant de la rencontre. Exclu pour une deuxième carte jaune, un des locaux laisse en effet les siens à quatre juste avant la pause.

Les visiteurs voient donc leur tâche simplifiée. "Nous avions décidé d’être patients car nous étions persuadés qu’ils allaient nous attendre assez bas et, au final, pas du tout, interrompt Vincent Creppe. L’adversaire a attaqué, s’est créé quelques occasions et a même réduit l’écart. "

Piqués à vif, les Flémallois vont régir et reprendre le large à 1-4. Le nouveau but des visités ne changera rien puisque Bissot et Denruyter donneront au score ses allures finales juste après.

Loin d’être étincelants, les leaders du championnat auront donc assuré l’essentiel. "C’est un bon week-end d’un point de vue comptable. Evere, notre dauphin, a perdu des points et nous les recevrons donc pour un match important vendredi prochain" se projette l’entraîneur.

Nul doute qu’il faudra néanmoins augmenter l’intensité d’un cran d’ici là.

FLÉMALLE : Creppe, Ribeaucourt, Pousset (2), Piccoli (1), Denruyter (1), Knuts, Cloes (1), Thys, Bissot (1).