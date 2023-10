Futsal: Arthur Franchina, une ascension rapide vers l’équipe nationale U23

Originaire de Strée, Arthur Franchina s’est rapidement fait un nom dans le monde du sport, en particulier dans le futsal, une discipline qui requiert une technique impeccable, une vision du jeu et une agilité exceptionnelles. Ses compétences se sont rapidement démarquées au sein du SL16. "Je ne joue plus qu’avec l’équipe première, commente celui qui a vu rouge hier face à Amay. Mon entraîneur est exceptionnel et a beaucoup aidé dans cette pré-sélection."

Pourtant, ce qui rend cette réalisation encore plus exceptionnelle, c’est le fait qu’Arthur Franchina évolue également au football en P2 avec la Royale Union Hutoise. Jongler entre deux disciplines exigeantes est un défi considérable, mais Franchina a relevé ce défi avec brio. Son talent et sa détermination lui ont permis de briller à la fois sur le terrain de football et de futsal.

Sa sélection en équipe nationale U23 de futsal est une étape cruciale dans sa carrière. Cela témoigne de son engagement envers le sport, de son travail acharné et de sa volonté de repousser ses limites. Il est évident que Franchina a un avenir prometteur devant lui, et son parcours est une source d’inspiration pour les jeunes athlètes aspirants.

Les prochains mois seront cruciaux pour Arthur Franchina, alors qu’il se préparera à représenter fièrement son pays au niveau international. Les amateurs de sport, qu’ils soient passionnés de futsal ou de football, seront impatients de suivre son parcours et de le soutenir dans cette nouvelle aventure.