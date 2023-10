Encouragés par leur courte défaite la semaine dernière à Ocquier, les Magnétois n’ont pas confirmé à domicile. "Individuellement, ils sont bons, je ne vais pas mentir, explique Denis Philippart. La rencontre n’a été que dans un seul sens et c’est du nôtre. Nous n’avons pas été inquiétés du match."

Buts: Léonard (2), Cugnon, Poti, Machiels.

Chevron 6 – Ocquier 0

Étonnant de voir les Ocquiérois sombrer alors que la tranche leur tendait les mains il y a de ça une semaine. "Je ne sais que dire, souffle André Gaziaux. C’était mauvais, on était nulle part. Tout le match, nous avons couru après le score et le ballon. Sans doute des erreurs également dans mon chef… J’en prends la responsabilité."

Fraiture Sports B 4 – Tilff B 9

À nouveau, après avoir presté parfaitement en première période, tout s’est écroulé dans le second acte pour les Fraiturois qui ont finalement concédé une sévère défaite… "Je vais retenir le positif en savourant les quatre buts inscrits.", soumet Michaël Dethier.

Buts: Marchal (3), Piedbœuf.

Hamoir B 1 – Oneux 0

En jouant un Oneux déforcé, les Rats se sont imposés sur le plus petit score. "On devait marquer en première période et, finalement, cela tombe plus tard. Les trois points sont là et nous font du bien", se contente Michaël Jourdan.

But: Lognoul