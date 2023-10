Football (P4A): Hannut B partage en fin de match à Racour

Une occasion que Logan Charlier a saisie sans trembler. Essayant, depuis les premières secondes, d’ouvrir le score, via son pied droit, c’est du gauche qu’il régale l’assemblée où Destat ne peut éviter la transformation.

Puis, personne ne saura l’expliquer, mais ce but n’a guère donné des ailes aux Verts. Alors, Racour reprend les affaires en main et profite d’une erreur offensive adverse pour récupérer le ballon via Smetz qui arpente le flanc et adresse un centre au point de penalty où Gemine n’a plus qu’à tromper Catoul qui ne peut que se retourner pour envoyer la balle vers le centre.

Peu de temps avant le retour aux vestiaires, Gysemberg trouve enfin le chemin des filets, d’une frappe qu’il arme des trente-cinq mètres. Tout reste stoïque et n’en revient pas de l’envoi du Racotais qui nettoye méchamment la toile d’araignée qui le gênait tant depuis quelques minutes. Si le montant qu’il a touché il y a peu n’a pas été converti, il se rattrape via ce bijou dont lui seul à le secret.

Concernant la suite de la rencontre, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le jeu est stérile. Hannut B gère la possession de balle et Racour parvient à se créer des occasions en jouant sur ses points forts.

Alors qu’on pensait la rencontre terminée, Grandgagnage, qui jouait jusque-là comme défenseur gauche, se retrouve sur le flanc droit où il tente une percée qu’il gagne et centre pour Drechsel. À l’image du premier but racotais, les Hannutois égalisent. Cependant, c’est un autogoal qui se voit attribué à Mahieu qui ne peut pas sans vouloir, lui qui souhaitait éviter cette égalisation.

Arbitre : Jean-Marc Renier

Cartes jaunes : Breuse, Hoc.

Buts : Charlier (0-1, 24e), Gemine (1-1, 29e), Gysemberg (2-1, 44e), Mahieu (csc) (2-2, 83e).

RACOUR : Destat, Mahieu, André, Smetz, Sondervost, Burton, Darte, Roosen, Gillain, Gysemberg (76e Plaineveaux), Gemine (88e Lucas).

HANNUT B : Catoul, Constant, Renard, Drèze (13e Adam), Hoc (66e Froidmont), Corthouts, Njoya, Kipoy, Deschutter (59e Geuquet Ac.), Grandgagnage, Charlier.