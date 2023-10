Football - P3A: Un vrai match fou entre Flémalle B et Templiers B

Cueilli à froid, Templiers-Nandrin B va pourtant très vite réagir. Exactement trois minutes, le temps qu’il faut pour que Bousfia trouve, sur un corner joué à la Reimoise, Schmetz qui, du bout du pied, parvient à tromper Delcambre et rétablir l’égalité.

Et si la physionomie de la première mi-temps n’évolue pas, c’est finalement à dix secondes de la fin de la première période que le tournant du match a lieu. Vanhée rate sa passe et Grandhenry tente de lober Delcambre, qui écarte la balle de la main… hors de son rectangle. Carton rouge indiscutable, et Simons qui enfile la vareuse de portier pour 45 minutes.

Et la reprise va aller dans le sens attendu: malgré un solide arrêt de Simons sur une frappe de Moreau, Grandhenry donne l’avance aux siens. Et à partir de là, pourtant, plus rien ne va tourner du côté des troupes d’André Jamers. D’abord via un coup franc dans la lucarne de Ferron, puis une percée victorieuse et un but très chanceux du même homme à la 88e.

Mais il était écrit que les visiteurs allaient nous faire vivre une fin de rencontre passionnante, et le tout jeune Grandhenry, né en 2007, va faire basculer la rencontre comme un grand. D’abord via un coup franc en force pour égaliser, puis grâce à une frappe des 25 mètres dans le petit filet opposé. De quoi offrir à nouveau le sourire aux Nandrinois.

Arbitre : Claude Tchongom.

Cartes jaunes : Poupier, L.Coco, Bousfia, L.Coco, Comes, Moreau, Volpe, Cantelli.

Carte rouge : Delcambre (45e, directe).

Buts : Vanoost (1-0, 14e), Schmetz (1-1, 17e), Grandhenry (1-2, 47e), Ferron (2-2 et 3-2, 65e et 88e), Grandhenry (3-3 et 4-3, 89e, 92e).

FLÉMALLE B: Delcambre, Ravet (75e Volpe), Vanhée, Simons, A.Coco (75e Cantelli), Vanoost, Ferron, L.Coco, Lundoluka (65e Barry), Comes, Poupier (55e Thys).

TEMPLIERS-NANDRIN B: Mélon, Moreau (75e Philippart De Foy), Schmetz, Goffin, Gillard, Grandhenry, Bousfia (65e Bosly), Demoulin, Moreau (75e Questiaux), Deltour (50e Ilkaya), Licata.