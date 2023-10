Football - P2A: Faimes a eu le ballon mais Jehay avait le cœur

La première phrase va d’ailleurs confirmer l’intensité attendue dans ces débats. Sur la mise en jeu, Frantim gagne son duel aérien avec Volont pour lancer Bizzarri dans la profondeur. Surkijn surgit dans les pieds de l’attaquant et semble dévier la trajectoire du ballon mais l’arbitre indique le point de penalty. Bauduin et Faimes n’en demandaient pas tant et prennent les commandes.

Sonnés, les locaux vont répondre via Guy Derenne et Di Miceli. Sans succès. Que du contraire, ce sont les Faimois qui vont s’offrir deux autres belles opportunités. Bizzarri et Bauduin manquent néanmoins le cadre. En contre, Jehay se montre plusieurs fois dangereux et va finalement être récompensé. Surkijn trouve Mailleux qui dévie pour Di Miceli. L’attaquant ne tremble pas et s’en va rétablir la parité. Juste avant la mi-temps, Bauduin et Eeke combinent bien mais la frappe du dernier trouve les gants de Surkijn.

Au retour des vestiaires, les locaux manquent de peu de cueillir à froid les Faimois. Lokola sert Di Miceli en retrait mais l’attaquant croise trop. Juste après, De Castris semble toucher le ballon du bras dans le rectangle mais l’arbitre ne bronche pas cette fois-ci. Conscients qu’ils viennent de se faire peur, les visiteurs vont remettre le pied sur le ballon. Les occasions se suivent mais les manqués aussi. Eeke et Bauduin manquent quelques fois de justesse dans le dernier geste.

Les Verts vont finalement être aidés par une bonne vieille connaissance. Mailleux laisse traîner ses crampons sur les pieds de son ancien capitaine Simon. Le médian reçoit une deuxième jaune et laisse ses coéquipiers à dix. Et ça va se payer rapidement. Après un cafouillage dans le rectangle jehaytois, Surkijn dégage sur le dos du grand Vitoux qui marque dans son propre camp. Au courage, les Jaune et Noir vont continuer d’y croire. Après plusieurs approches, ils vont même égaliser via l’inévitable Di Miceli. Clin d’œil de l’histoire, Vitoux manque de peu d’inscrire le but de la victoire mais sa frappe termine sur la transversale

Arbitre: Thibault Picard.

Cartes jaunes: G.Derenne, Leva, Boumediene,

Carte rouge: Mailleux (2e jaune, 68e).

Buts: Bauduin (0-1 sur pen, 2e), Di Miceli (1-1, 29e), Vitoux csc (1-2, 70e), Di Miceli (2-2, 82e)

JEHAY: Surkijn, Vanhove, Bodart, Volont, Thirion, Leva, Mailleux, Lokola (69e Vitoux), G.Derenne (87e Dechamps), Pirotte (46e Cortellini), Di Miceli.

FAIMES: Argentino, Morana, Simon, Mostade, Frantim, De Castris (86e Masselin), Papalino, Eeke, Boumedienne (75e Halleux), Bauduin, Bizzarri.