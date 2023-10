Football - P2A: A dix puis à neuf, Mené, l’Union Hutoise B renverse Amay

Dès l’entame, Amay subit un premier coup du sort avec la sortie sur blessure de son numéro dix Koussantas. Les vingt premières minutes de la partie voient l’Union Hutoise B prendre possession de la partie adverse mais sans se montrer dangereux. L’autre moitié de la mi-temps est, elle, autrement plus animée avec des opportunités qui poussent Lallemand à sortir le grand jeu face à Bilali et Bouazza. C’est donc clairement contre le cours du jeu qu’Amay prend l’avantage sur penalty. Celui-ci sanctionnant une faute de Serrafino, pas du tout inquiété jusque-là, sur Diakité, qui se faisait justice (0-1).

Révoltés par cette injustice, les locaux se créeront encore une énorme possibilité avant le café mais Lallemand se montrera à nouveau impérial. En une phrase, en regagnant les vestiaires, Simon Olivier résumera le scénario de ce premier acte. "On est en train de vivre le plus gros hold-up de l’histoire du football."

À la pause, Manu Gorissen fait monter Dorian Boussard dans l’espoir qu’il dynamite la défense adverse et, à la 54e, l’attaquant décoche un obus qui s’écrase sur la transversale. Les Hutois en veulent, sont terriblement accrocheurs et la tension monte d’un cran. Après une énième grosse occasion manquée par les attaquants hutois, Franchina est renvoyé au vestiaire pour un mot répréhensible lâché sous le coup de la frustration. Cette décision du directeur de jeu a le don de galvaniser un peu plus encore les locaux qui égalisent trois minutes plus tard via Obaker.

Et la bande à Hoyoux de continuer son travail de sape et d’asphyxier un adversaire qui ne se créera qu’une opportunité en deuxième période, mais laquelle ! On joue la 84e et le capitaine hutois remise en retrait vers son gardien mais la passe est mal calibrée. Losciuto l’intercepte mais il gaspille cet assist tombé du ciel en butant sur Serrafino venu à sa rencontre. C’est LE tournant car, sur la reconversion, l’intenable Obaker va crucifier Lallemand. Amay est à genoux et l’Union Hutoise B au septième ciel. Un tableau que Bilali parachèvera à la 93e alors que Da Fonseca, deux minutes plus tôt, avait laissé ses coéquipiers terminer la rencontre à neuf.

Quel scénario !

Arbitre : M. Drogmans.

Cartes jaunes : Hoyoux, Choukri, Losciuto, Serrafino, Lallemand, Humblet.

Cartes rouges: Franchina (62e, 2CJ), Da Fonseca (90e, 2CJ).

Buts : Diakite (0-1 pen., 36e),Obaker (1-1, 66e et 2-1, 82e), Bilali (3-1, 92e).

UNION HUTOISE B: Serrafino, Roba (50e Rorive), Bouazza (58e Gerday), Da Fonseca, Hoyoux, Houmard, Obaker, Franchina, Chekalil (46e Boussard, puis 83e Gorissen), Humblet, Bilali.

AMAY : Lallemand, Dormal, Koussantas (4e Niedt), Choukri, Diakite (63e Amor y Suarez), Garcia, Klee, Murgia, Iofrida, Olivier, Losciuto.