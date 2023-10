Football (P2A): Braives pointe juste face à Verlaine

Saveur particulière dans ce derby hesbignon entre Braives et Verlaine. En effet, Marc Segatto, le T1 local, qui a vécu 11 saisons à Verlaine, allait retrouver Quentin Wera qu’il a eu sous sa houlette comme joueur. Mais cette fois, le Vert et Blanc portait la casquette de T1. Il voulait ainsi montrer qu’il s’était bien reconverti et pouvait faire valoir les leçons tactiques qu’ils avaient reçues en y apportant sa touche personnelle.