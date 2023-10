Football (P1) - Fize puni sur un but "zlatanesque": "Tant que l'on fera des cadeaux comme ça, on n'y arrivera pas"

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à la rencontre entre Sart et Fize, puisque les Fizois ouvrent le score dès la 3e minute par l’entremise de Jerry Tihon qui trompe Geoffrey Spéder (1-0). Les visiteurs sont près de doubler la mise quelques minutes après. Mayanga se présente seul face à Spéder, mais ce dernier remporte le duel. Les Sartois attendent le quart d’heure pour enfin mettre le nez à la fenêtre. Le capitaine Étienne Evrard décoche une frappe lourde qui passe à côté. Les visités contrôlent le ballon. Ces derniers parviennent à égaliser peu avant la demi-heure via Fabrice Sambi Lokonga qui ponctue un service de Florian Dothée (1-1). Les échanges s’équilibrent et les spectateurs commençaient à se diriger vers la buvette quand Piccoli isole Mady Sprimont face à Spéder. L’attaquant fizois ne se fait pas prier pour rendre les commandes à ses couleurs (1-2, 45e). Les Verts recommencent le second acte pour égaliser. Lokonga se crée une nouvelle occasion, mais Matriche s’interpose brillamment (48e). À l’heure de jeu, le gardien fizois Bastien Matriche rate sa sortie en dehors du rectangle. Olivier Keller a bien suivi, et tente sa chance des trente mètres pour égaliser (2-2). Le match partait d’un camp à l’autre. On pensait que le partage allait conclure cette rencontre lorsqu’un centre d’Étienne Evrard est repris du talon depuis l’extérieur de la surface par Lucas Heindrichs. Son envoi "zlatanesque" termine sa course dans la lucarne opposée de Matriche.