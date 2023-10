Football (D3 ACFF ): costaud, Wanze/Bas-Oha surprend à Sprimont

Le début de la rencontre est compliqué pour les gars de Mercenier cela dit. Les locaux ont le monopole du cuir mais dans la défense superbement regroupée et organisée des Wanzois, aucune faille ne semble se faire jour. Il faut ainsi une frappe de loin sur le cadre pour inquiéter Henrotte. Dans l’autre sens, en contre, on sent que WBO peut faire mal. Et c’est ce qui se passe avec une première alerte signée Bertrand de la tête. Les deux équipes ont alors l’une ou l’autre possibilité jusqu’à la pause, mais ça reste stérile.

La reprise est tonitruante pour Wanze/Bas-Oha. Un mouvement en triangle isole Bisconti qui conclut de près et surprend avec ce 0-1 bien payé. Wanze/Bas-Oha tient le bon bout et oblige Sprimont à accélerer. Cokzegen oblige alors Henrotte à une sortie kamikaze. Sprimont pousse tant et plus pour arracher l’égalisation quand survient l’action du week-end. Le latéral gauche Alexis Pessotto voit le portier local fort avancé jusqu’à sa ligne médiane. "C’est bizarre, ça, non, qu’il monte ainsi, lui ?" demande une spectatrice attentive au moment de l’action. Pessotto tente alors un lob des 45 mètres qui finit au fond des filets à la surprise générale (0-2).

Wanze/Bas-Oha est sur du velours même si Fall réduit la marque à 15 minutes du terme. Les locaux poussent mais ne parviennent pas à revenir dans le coup. Voilà un superbe succès forgé au mental pour des Sucriers qui tiennent peut-être leur match-référence.

Arbitre: Rinor Ismail.

Cartes jaunes : Gilson, Rasquin.

Buts: Bisconti (0-1 47e), Pessotto (0-2 62e), Fall (1-2 73e).

SPRIMONT: Peharpré, Ngieme, Fall, Impagantiello (62e Carrea), Gashi (55e Hernandez), Lambrechts, Bah, Cokgezen, Aksoy, Camara, Gerstmans.

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Beaujean, Rasquin, Denorme, Bisconti (71 Adam), Ziemons, Gilson, Wagemans, Bertrand (78e Ruoso), Chabot, Pessotto (75e Berzolla).