Football - D3 ACFF B: Waremme, qui a très rapidement mené, n’a pas tenu la distance à Meix

Pendant dix bonnes minutes, Meix va accuser le coup et subir face à une phalange liégeoise bien mise sur les rails par cette entrée en matière tonitruante. Mais progressivement, et avec une étonnante sérénité, les locaux vont alors poser le ballon et proposer jusqu’à la pause un jeu de qualité, fait de combinaisons intéressantes et de reconversions bien construites. Et dès la 20e minute, Thomas Day rétablit logiquement l’égalité sur un corner botté par Laurent. La domination méchoise allait alors se poursuivre durant toute la première mi-temps mais aucune des situations dangereuses créées devant le but des visiteurs ne permettait à Meix de prendre l’avance.

À la reprise, le jeu est plus équilibré. Les équipes alternent les temps forts et on sent que la victoire peut basculer d’un côté comme de l’autre. Heureusement pour les Gaumais, c’est de leur côté que viendra la délivrance. De nouveau monté aux avant-postes sur un corner, Day plaçait un coup de tête hors de portée de Lemire. À partir de là, les occasions de "tuer le match" furent nombreuses pour les Méchois, mais les excellents ballons distillés par Wérard ne trouvèrent pas la conclusion qu’ils méritaient. Waremme put donc y croire jusqu’au bout mais, sur une surface de jeu en bon état mais exigeante pour les organismes, la précision n’y était plus.

Avant le Clasico en D1, Meix engrangeait trois points précieux dans ce duel entre Mauve et Rouges. Trois points qui lui permettent de prendre ses distances avec le bas du classement.

Arbitre : D. Henrot.

Cartes jaunes: Lagrib, Schmit, Saint-Mard, Limpach, Breda, Day.

Buts : Saint-Mard (0-1, 1re), Day (1-1, 20e), Day (2-1, 82e).

MEIX : Brolet ; Bechet, Day, Déom, Schmit ; Laurent, Puffet (64e Wérard), Limpach (89e Gomrée); Erdeljean (64e Jacques), Breda (80e Thomas), Dewalque.

WAREMME : Lemire ; Dumoulin, Rihon, Gillard ; Saint-Mard, Denruyter, Lagrib (69e Lucania), Memeti (89e Ziwando) ; Bustin, Étienne, Venner (78e N’Tumba).