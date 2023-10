Basket-ball (R2) - Haneffe laisse encore filer un match qu’il maîtrisait: "On a eu la possibilité de l'emporter"

Comme en sortie des vestiaires où la défense faisait à nouveau merveille et que Gonda poussait sur l’accélérateur. Avec quatre bombes de joueurs différents, Haneffe prenait à nouveau le contrôle de la partie. "Mais on n’a pas encore su le conserver, multipliant les erreurs à tous les niveaux. On rate des rebonds, on commet des erreurs de lecture. On avait toutes les cartes en main puis on se fait rejoindre au terme du temps réglementaire et encore une fois après 45 minutes. On a à chaque fois eu la possibilité de finir le match mais, soit on rate des lancers, soit on prend une mauvaise option. Puis, une fois que l’adversaire reprend bien la deuxième prolongation, on disparaît complètement. C’est à se tirer une balle dans la tête car nous avons eu tellement de matchs en main et nous n’arrivons pas à les finir, ce qui joue clairement sur le moral, souffle le mentor haneffois. On ne va pas revenir sur notre effectif ou sur les conditions de travail. Peu importe, on a les matchs en main et on les laisse filer. "

QT : 13-20, 19-10 (32-30), 12-18 (44-48), 13-9 (57-57), 6-6 (63-63), 12-1.

HANEFFE : Berger 20, Royen 9, Tassin 8, Georgery 0, Gonda 19, d’Alessandro 2, Delvosale 0, Fiandaca 6.