Basket-ball (P1) - Wanze se loupe dans le money-time: "On a encore manqué de rigueur et de réalisme"

Car la deuxième période allait être palpitante, Wanze restant aux commandes en enchaînant paniers à l’intérieur et à l’extérieur. Mais les All Blacks allaient monter en puissance dans la dernière ligne droite et, curieusement, les Rouges glissaient. "Nous n’avons plus pris les bons choix, proposant des actions de plus en plus individualistes alors qu’Alleur continuait sur la même lignée. Se battant au rebond, ils ont notamment mis une bombe après un lancer raté qui nous a coupé bras et jambes ", reconnaissait un coach qui voyait quelques tensions se matérialiser après le coup de sifflet final, la volonté de gagner ayant été si présente dans les deux camps mais, sans répercussion négative par la suite.

QT : 18-25, 21-18 (39-43), 18-19 (57-62), 25-17.

WANZE : de Liamchine 7, Goossens 2, R Paulus 14, Oudenne 16, Raboz 2, Riga 5, Paulus 11, Fraipont 19, Lhonnay 2.