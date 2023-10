Basket-ball – P1: Hannut et David Beck, c’est (déjà) fini

Vendredi, Hannut a perdu un nouveau match qu’il ne pouvait pas perdre. Contre un Grâce-Hollogne déforcé, les Hesbignons ont explosé en fin de match concédant un revers on ne peut plus épineux et soulevant de nombreuses interrogations. "On n’a pas compris toutes les décisions tactiques et surtout le fait de ne pas utiliser des joueurs qui étaient présents ", nous confiait un président Lambert qui ne voulait pas incriminer son coach mais qui s’interrogeait.