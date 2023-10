Basket-ball (P1) - Dans la douleur, l’Union Huy décroche un troisième succès: "Nous nous sommes compliqués la tâche"

Colle était le premier à faire feu avant Njoumegni et un récital de Bouchaouir pendant tout le premier quart. 22-10, impossible de rêver meilleur départ pour les troupes de Steve Jovenau qui n’allaient pourtant pas vivre un match aussi facile que cette entame de match ne pouvait le laisser espérer. "On a ensuite commis énormément d’erreurs, en proposant un jeu de moins en moins fluide et en oubliant les valeurs collectives qui faisaient notre force."

Dès lors, au lieu de mettre leurs adversaires (déforcés) KO, les Hutois se contentaient de maintenir l’écart. Une erreur qui se payait cash après la pause car les visiteurs haussaient le ton et trouvaient des options offensives de plus en plus facilement. Tout l’inverse d’un Huy ne proposant plus rien et ratant aussi ses tirs ouverts. Ne mettant plus que huit points dans le troisième quart, les Noir et Jaune étaient en grande difficulté.

Heureusement, Gustin allait relancer la machine dans le dernier quart avec une bombe d’entrée puis une seconde et deux pénétrations afin de claquer dix unités dans cette dernière ligne droite. Mais cela ne suffisait pas à calmer des visiteurs qui rendaient coup pour coup, l’enjeu étant tellement important.

Njoumegni ne rentrant qu’un lancer sur deux à quelques secondes de la fin, Jupille recevait une ultime occasion d’envoyer tout le monde en prolongations. Mais le dernier tir visiteur ne rentrait pas et, encore dans la douleur, Huy décrochait son troisième succès. "Nous devions gagner, nous l’avons fait et on va retenir cette mission accomplie, soupirait le mentor local. Nous nous sommes compliqués la tâche alors que tout était bien engagé, mais c’est une de nos caractéristiques. On a réussi à aller chercher les trois succès vitaux pour notre saison et nous sommes toujours en construction. Il y a une grande marge de progression dans ce groupe qui pourra faire de belle chose quand il jouera quarante minutes à l’unisson."

QT : 22-10, 15-17 (37-27), 8-17 (45-44), 21-20.

HUY : Danze 4, Gustin 12, Roncali 0, Njoumegni 11, Tiquet 2, Francisco 0, Paeleman 2, Colle 12, Bouchaouir 23.