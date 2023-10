De quoi booster des locaux qui n’allaient accepter la présence locale qu’un peu plus de 10 minutes. Puis, avec un Iarochevitch enchaînant presque ses 14 unités, les locaux faisaient un premier break en vue de la pause (48-37). De quoi amorcer la démonstration du 3e quart. Avec Goémé en détonateur puis un récital de Princen, les locaux claquaient 36 points en 10 minutes alors que, derrière, le groupe ne concédait plus que 12 maigres points. L’écart dépassait les 30 points et, malgré de nombreuses rotations pour impliquer tout le monde, les 100 points étaient franchis par L’hoest qui confirmait ce 5 sur 5 impérial des siens.

QT: 27-26, 21-11 (48-37), 36-12 (84-49), 21-29.

COMBLAIN: Malempré 9, Lesuisse 3, Goeme 16, Giebens 7, Princen 23, Rondoz 1, Bodson 6, Matisse 13, Iarochevitch 14, L’hoest 12.