À dix, Hamoir arrache un point contre Verlaine en D2 ACFF

Verlaine se créait directement deux coups de coin mais sans conséquence. Hamoir se créait lui deux belles possibilités et les imprécisions techniques étaient légion malgré de la bonne volonté dans le chef des deux équipes.

À la 23e minute de jeu, une passe en retrait de Miceli voyait Crespo filer seul pour battre Dengis (1-0). Hamoir était au-dessus de son adversaire lors de cette première période hormis peut-être les dix dernières minutes.

Le début de seconde période était différent avec un Verlaine plus conquérant qui obtenait un coup de pied de réparation par suite d’une faute de main du mur hamoirien. Rausin détournait brillamment l’envoi de Rodrigues. Ce n’était que partie remise car à l’heure de jeu, Doyen rétablissait la parité du score (1-1). Deux minutes plus tard, le capitaine des Rats Masset recevait une deuxième carte jaune un peu sévère.

À dix contre onze, Crespo manquait d’une pointure pour remettre Hamoir devant. Et à six minutes du terme, Legear se trouvait à point nommé au second poteau pour donner l’avance aux siens (1-2).

Hamoir jetait toutes ses forces dans la bataille pour trouver la faille dans les arrêts de jeu des pieds du remuant Colson qui d’une volée instantanée offrait un point plus que mérité à des Rats méritants et qui venait de livrer une prestation bien encourageante face à un Verlaine assez pâle et certainement capable de mieux (2-2).

Arbitre: Clément Moulin assisté de Ludovic Pector et Michel Decarpentrie

Cartes jaunes : Rausin, Camara, Bonemme

Carte rouge: Masset (2 c.j., 62e)

Buts: Donlefack (1-0, 23e), Doyen (1-1, 60e), Legear (1-2, 83e), Colson (2-2, 90e+1)

HAMOIR: Rausin, Augugliaro, Tietcheu, Masset, Fransquet, Doneux, Hamid (80e Sablone), Kouadio (79e Dago), Colson, Cusumano, Crespo

VERLAINE: Dengis, Debra, Dequaire, Doyen, Camara (73e Legear), Choukri, Rodrigues (90e Dago), Stasse, Jamar (88e Renier), Miceli (60e Gilsoul), Bonemme