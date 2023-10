Volley-ball (Ligue A): éviter la passe de trois…. négative pour Waremme

"C’est un fait, c’est le plus long trajet quelque deux heures trente de route, confirme le coach Wawa. Le calendrier est ainsi fait et on n’a pas grand-chose à dire. Mais en plus de nous avoir mis trois déplacements consécutifs, on affronte trois gros morceaux. Heureusement on va par la suite pouvoir revenir à un rythme normal avec une rencontre par semaine."

Il n’empêche que le résultat n’a pas de quoi réjouir non plus le T1: deux défaites en autant de sortie, cela peut déjà travailler le moral de ses troupes. "C’est juste, ce 0 – 2 est difficile mais, tempère-t-il , on le savait que cela était dans la logique des choses. Cependant, on n’a pas démérité contre la grosse pointure qu’est Maaseik. Certes, il est au-dessus du lot, il y avait chez eux une bonne maîtrise du jeu mais à des moments, cela s’est aussi joué sur des détails, des petites erreurs qui se sont payées directement au score. Cette semaine, vu l’enchaînement des rencontres, on n’a pas le temps de corriger ou de changer des systèmes plus en profondeur avant d’affronter Menen. On travaille évidemment le jeu mais il y a aussi la gestion de la fatigue et du mental. Mentalement, je sens que ça va car on sait qui on a joué, pour la récupération, c’est bon même si quelques joueurs ont eu des petits soucis physiques ce mercredi."

Quant à son adversaire du jour, Fred Servotte ne peut redire que ce qu’il clame depuis le début: toute la compétition, chaque rencontre sera compliquée. "Et pas seulement pour nous, pour les autres aussi, que tu joues le haut ou le bas du classement. Les équipes ont changé, suivant l’état de forme du jour, personne n’est à l’abri d’une défaite. Ici, avec l’envie et la hargne, on a nos chances d’y arriver."