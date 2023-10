Robin Bartholomé, Monsieur 100% à l'Union Hutoise (D3 ACFF B): "Les anciens supporters hutois ne connaissent pas mon surnom"

Après Sprimont la semaine passée, les Hutois ont l’occasion de s’offrir un autre cador. "Et ainsi réaliser une toute belle opération en confortant notre place en tête du championnat. D’autant que la semaine suivante, nous jouerons contre Aywaille, pointe le joueur de 24 ans. La semaine dernière, même si nous avons engrangé les trois points, ce fut compliqué. C’est la première fois que nous n’avons pas su concrétiser nos occasions à domicile. Si c’est 3-0 à la pause, il n’y a rien à dire. On s’est mis en danger inutilement. Mais cela ne me tracasse pas puisque l’équipe est en pleine confiance avec des gars qui retrouvent goût au football."

Curtis Kabeya, incertain pour ce week-end, en est d’ailleurs la preuve ultime, lui qui a déjà planté huit roses après un dernier exercice délicat. "Par rapport à la saison dernière, on forme une famille. L’année passée, il y avait plusieurs clans à Solières. Sur le terrain, nous n’étions pas unis, précise Robin Bartholomé. Et puis, maintenant, on sait défendre. L’Union Hutoise n’a plus rien de comparable avec le Solières de la saison dernière. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que la fusion se déroule aussi bien. Tout le monde tire sur la même corde au sein du groupe, c’est un bonheur d’être dans cette équipe. Malgré les ambitions de titre, on ne ressent aucune pression. Par contre, je constate que certains anciens supporters hutois ne connaissent toujours mon surnom (NDLR :"Poulain"). Quand ils m’appellent par mon prénom, je suis toujours très surpris (rires)."

Qu’à cela ne tienne, Robin Bartholomé, qui comptabilise 100% de temps de jeu cette saison, démontre qu’il n’a rien perdu de ses nombreuses qualités. "C’est tellement plus facile de bien prester dans un tel groupe" assure le joueur qui fut l’un des premiers à donner son accord pour évoluer dans cette fusion.

Arbitre : Jérome Meys, assisté de Geoffrey Quaranta et Denis Jacob.

UNION HUTOISE : Messaoudi, Hubeaux et Espeel sont blessés alors que Kabeya est incertain.